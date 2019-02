'Helft energievolume in de zorg is groen’

Meer dan helft van het totale energieverbruik in de zorg is sinds 1 januari ‘groen’. Dat constateert inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop. In totaal zijn meer dan 300 zorgorganisaties overgestapt op duurzame elektriciteit.

Deze 300 zorgorganisaties nemen 1,1 miljard kWh aan elektriciteit af opgewekt via windenergie. Dit is ruim de helft van het totale energieverbruik in de zorg. Bovendien verminderen de zorgorganisaties de CO2-uitstoot met een dikke 450.000 ton.

Klimaatakkoord

Vanzelfsprekend bespaart de gezamenlijke inkoop van energie ook leverancierskosten. “Het is een duidelijke win-win situatie”, reageert Intrakoop-bestuurder Frank Kaptein. “Door samen energie in te kopen, besparen zorgorganisaties kosten én leveren ze een belangrijke bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot in Nederland. Terwijl de politiek bezig is met de uitwerking van maatregelen voor het voorgestelde Klimaatakkoord, is de zorg al goed op weg.”

De massale overstap naar stroom via windenergie begin dit jaar is het resultaat van een eerdere (Europese) aanbesteding naar elektriciteit, uitgeschreven door Intrakoop en gewonnen door Eneco. In eerste instantie tekenden 240 zorgorganisaties in, waaronder een aantal academische ziekenhuizen, maar uiteindelijk is dat aantal gegroeid tot ruim 300.

De deal met Eneco is niet alleen ecologisch en financieel duurzaam; vijf procent van leverancierskosten wordt ingezet voor Social Return on Investment (SROI). Als onderdeel hiervan neemt Eneco mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, iets wat het energiebedrijf ook verwacht van organisaties waar het inkoopt.