Minister wil meer geld voor dementieonderzoek

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil meer geld vrijmaken voor onderzoek naar dementie. Momenteel is jaarlijks 8 miljoen euro beschikbaar, De Jonge wil dat binnen enkele jaren verdubbelen tot 16 miljoen.

In Nederland kampen ruim 270.000 mensen met een vorm van dementie, volgens de stichting Alzheimer Nederland. Door de vergrijzing zal dat aantal de komende jaren flink stijgen, naar verwachting tot ruim 620.000 in 2050. Een op de vijf Nederlanders loopt risico op enig moment dement te worden.



De huidige planning voor het toekennen van onderzoeksgeld loopt tot 2020. De Jonge wil dus na volgend jaar het bedrag gaan opschroeven.



Dementie is een verzamelterm voor de verslechtering van de geestelijke vermogens. De meest voorkomende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. (ANP)