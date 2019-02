Ellen Maat verruilt Cordaan voor Florence

Ellen Maat treedt per 1 april aan als lid van de raad van bestuur van Florence. Zij vervult de vacature die was ontstaan na het vertrek van Jim van Geest en vormt straks samen met Niels Honig het bestuur van de zorgorganisatie.

Maat is op dit moment directeur Strategie-Kwaliteit-Innovatie en toegevoegd lid van de raad van bestuur bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Hiervoor werkte zij als consultant bij een consultancybedrijf. Daar hield zij zich bezig met bestuurlijke en strategische advisering in de zorgsector. Daarvoor werkte zij 14 jaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onder andere als directeur Programma Zorginnovatie & EPD-organisatie.

Florence houdt zich onder meer bezig met thuiszorg, zorg in verpleeghuis en in het verzorgingshuis in Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.