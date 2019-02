Farmaceuten benutten 'pillenchaos’ voor aanval op preferentiebeleid

"Het continu drukken op geneesmiddelenprijzen” is een belangrijke oorzaak voor de leveringsproblemen in Nederland. Dat betoogt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Daarom moet het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars onder de loep worden genomen, vindt de VIG.

De VIG-kritiek is terug te lezen in een publieke steunbetuiging aan de actie #stopdepillenchaos van de Patiëntenfederatie Nederland. De farmaceutische belangenvereniging laat weten deze actie te steunen, omdat ze zich net als de patiëntenfederatie zorgen maakt over de geneesmiddelentekorten.

Het feit dat de helft van de patiënten problemen ervaart met de beschikbaarheid van geneesmiddelen, zoals blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, vindt de VIG “onacceptabel”. Samen met apothekers, groothandels, patiëntenorganisaties, andere fabrikanten en de overheid wil de VIG een noodplan opstellen voor de tekorten.

Volgens VIG vormt het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars een belangrijke reden voor de medicijntekorten. Op grond van dit beleid vergoeden zorgverzekeraars van verschillende medicijnen alleen het goedkoopste middel met een bepaalde werkzame stof, waardoor andere fabrikanten kleine voorraden aanhouden. Dat maakt het systeem kwetsbaar, aldus de VIG.

Verdwijnen

Door de lage prijzen hier te lande verdwijnen bovendien veel Nederlandse medicijnen naar andere Europese landen, waar de prijzen hoger zijn, zo stelt de VIG. "In de media komt niet altijd goed over dat we per inwoner in ons land weinig uitgeven aan medicijnen", stelt VIG-directeur Gerard Schouw. "Per jaar is dat 376 euro, om precies te zijn, terwijl het gemiddelde in welvarende landen bijna twee keer zo hoog is. Daardoor verdwijnen Nederlandse medicijnen naar andere Europese landen, waar medicijnen duurder zijn. Je ziet ook dat Belgen in Zeeland onze medicijnen komen kopen. Vervolgens zit de Nederlandse patiënt met de gebakken peren. Dat kan natuurlijk niet.’