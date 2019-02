Van Neynsel opent afdeling voor eerstelijnsverblijf in JBZ

Ouderenorganisatie Van Neynsel opent op 22 februari een afdeling voor eerstelijnsverblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Ouderen kunnen hier terecht op doorverwijzing van de spoedeisende hulp, de huisartsenpost of een verpleegafdeling van het JBZ. De afdeling is ook bedoeld voor ouderen die geen indicatie meer hebben voor ziekenhuiszorg, maar voor wie nog niet duidelijk is welke vervolgzorg nodig is.

De geriatrische revalidatiezorg van Van Neynsel is al gehuisvest in het JBZ. De ouderenzorgorganisatie neemt daarnaast zestien bedden voor tijdelijk verblijf in gebruik in het ziekenhuis.

Ook elders in de regio creëren zorgpartijen extra capaciteit voor tijdelijke zorg. Zo zorgen BrabantZorg, Elde groep, Laverhof en Vivent voor extra hospicebedden, observatiebedden of eerstelijnsverblijfbedden op de eigen locaties.