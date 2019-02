Blokhuis: nieuw voedingskeuzelogo Coca-Cola is misleidend

Staatssecretaris Blokhuis(Volksgezondheid) is niet blij met het nieuwe voedingskeuzelogo van Coca-Cola. Het stoplichtensysteem is misleidend, omdat het suikerhoudende dranken 'groen licht' geeft. Bovendien is de actie van de frisdrankproducent in strijd met het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat de overheid in 2020 met een nieuw logo komt. Dit schrijft Blokhuis In een antwoord op Tweede Kamervragen vragen Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Volgens Blokhuis is het belangrijk dat een logo begrijpelijk en niet misleidend is voor de consument. "Dit logo specifiek op frisdranken geeft een vertekend beeld omdat op de betreffende suikerhoudende frisdrank veel groene kleuren te zien zijn", schrijft de staatssecretaris. "Ik vind gebruik van een logo door één of enkele producenten per definitie geen goed idee. Consumenten worden op deze wijze niet adequaat geïnformeerd over gezonde voeding. Door een logo kunnen producten met elkaar worden vergeleken, maar dan moet wel eenzelfde logo gebruikt worden."

Met de gezamenlijke afspraak in het Nationaal Preventieakkoord over een nieuw te introduceren logo wil Blokhuis een wildgroei aan logo’s voorkomen. "Ik ben in overleg met belanghebbenden zoals de Consumentenbond, gezondheidsfondsen, levensmiddelenindustrie, supermarkten, horeca en catering. Daarnaast benut ik de expertise van het RIVM en het Voedingscentrum. In dit overleg bereiden we het consumentenonderzoek voor. Nadat het resultaat van het consumentenonderzoek beschikbaar is, besluit ik over het nieuwe voedselkeuzelogo. Ik verwacht voor het einde van dit jaar deze keuze te kunnen maken", aldus de staatssecretaris.

Binnenkort zegt de staatssecretaris ook in gesprek te gaan met Coca-Cola.