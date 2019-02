MC Zuiderzee stelt operaties uit tot na herinrichting door St Jansdal

MC Zuiderzee in Lelystad is per direct gestopt met opereren. De chirurgen van het failliete ziekenhuis willen voorkomen dat operaties onverantwoord worden of dat patiënten tussen de verhuisdozen door naar de operatiekamer moeten. Na de herinrichting van het ziekenhuis door het St Jansdal worden de operaties weer opgestart, zo meldt het AD.

Hoeveel operaties er nog op de planning stonden is niet bekend. Volgens een woordvoerder gaat het niet om grote aantallen. De poliklinische afspraken kunnen in Lelystad wel doorgaan, onder verantwoording van de curator en urgente operaties worden verricht in een naburig ziekenhuis. Patiënten voor wie uitstel van de operatie verantwoord is, kunnen daar in overleg voor kiezen.

Het ziekenhuis St Jansdal, dat zorg in het MC Zuiderzee heeft overgenomen, begint vanaf donderdagavond 28 februari om 22.00 uur met de herinrichting van het ziekenhuis in Lelystad. Daar zou exact dezelfde apparatuur moeten komen als in Harderwijk, aldus het AD.