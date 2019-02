Duitse zorgorganisatie neemt Nederlands e-health-bedrijf over

Minddistrict, een Nederlandse aanbieder van e-health in de ggz, wordt onderdeel van de Duitse zorgorganisatie Asklepios. Minddistrict hoopt met de stap de ontwikkeling van e-health in Nederland en Duitsland "fors op te schalen".

Minddistrict geeft cliënten via een app toegang tot gepersonaliseerde zorg in een netwerk van zorgaanbieders. Asklepios is een zorgaanbieder met 160 gezondheidsinstellingen in Duitsland, verantwoordelijk voor de zorg van 2,3 miljoen mensen. Door met Asklepios in zee te gaan verwacht Minddistrict te groeien in aantal gebruikers, omzet en naamsbekendheid.

De e-health-aanbieder blijft actief op de Nederlandse markt, zegt Minddistrict-ceo Mark Willems. "Nederland is wereldwijd koploper in e-health en blijft daarom voor ons een absolute sleutelmarkt."