St. Antonius stopt met OK-dagbehandeling in Woerden

Het St. Antonius stopt medio 2020 met het aanbieden van de OK-dagbehandeling in Woerden. Het ziekenhuis verplaatst de operaties naar de locaties in Utrecht in Nieuwegein. Alleen staaroperaties blijven plaatsvinden in Woerden.

Het gaat om OK-dagbehandelingen zoals de behandeling van liesbreuken, het operatief verwijderen van poliepen of pijnbehandelingen. De belangrijkste redenen voor de sluiting zijn de aanhoudende personeelskrapte en het feit dat het lastig is om de OK-dagbehandeling efficiënt te organiseren op drie locaties, aldus het ziekenhuis.

Het St. Antonius blijft wel poliklinische en radiologische zorg aanbieden in Woerden. Ook voor staaroperaties kunnen patiënten blijvend terecht op deze locatie. Daarnaast blijven de huidige externe zorgverleners in het pand, zoals het Daan Theeuwes Centrum, de Sint Maartenskliniek en het Zorgpension. Het St. Antonius is van plan om op den duur andere vormen van zorg van Utrecht/Nieuwegein naar Woerden te verplaatsen.