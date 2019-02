Zware medicijnen eenvoudig op web te bestellen

Iedereen kan, zonder controle van een arts, receptmedicijnen via internet kopen. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek.

De bond bestelde bij twaalf aanbieders in binnen- en buitenland twintig receptmedicijnen zonder doktersvoorschrift, zoals antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en kankermedicijnen. Zestien medicijnen werden bezorgd, vanuit Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, India en Singapore.



In Nederland is het niet toegestaan om receptgeneesmiddelen te kopen zonder doktersvoorschrift. Sommige van de onderzochte webwinkels zijn dan ook duidelijk illegaal volgens de Consumentenbond en vragen betaling in cash of met cryptovaluta. De Consumentenbond roept de minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op actiever te waarschuwen voor de gevaren van het eigenhandig bestellen van zware medicijnen.

Kwaliteit

Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: "Het is zorgwekkend dat deze professioneel ogende websites nauwelijks te onderscheiden zijn van legale internetapotheken. Zij ontduiken de Nederlandse regelgeving via buitenlandse artsen en apotheken. Zo kreeg een mysteryshopper na het invullen van een medische vragenlijst een antibioticakuur van een Britse apotheek, op voorschrift van een arts in Roemenië."



Bij het bestellen van receptmedicijnen is de kwaliteit niet gegarandeerd, zegt de bond. "Pillen kunnen in het bestelproces beschadigen en dan de werkzame stof te snel afgeven. Een behandelrelatie met een arts is ook essentieel, omdat deze kan beoordelen of een bepaald geneesmiddel geschikt is voor een patiënt en of het veilig gebruikt kan worden in combinatie met andere medicijnen", stelt de Consumentenbond. (ANP)