Zorg om groei DNA-bedrijven

Commerciƫle DNA-testen kunnen verwarring zaaien en zijn soms zelfs onbetrouwbaar. Genetici zien de groei van DNA-bedrijven dan ook met zorg aan, meldt Trouw.

Babytesten om na te gaan of de kinderen later spruitjes of bloemkool lusten, of hij of zij snel of juist sterk is en of het een doener of een denker wordt. 'Pret-DNA-testen', noemt de vicevoorzitter van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) Marieke van Dooren de analyses. Ook de privacy komt in het geding. Het is de vraag of de test deugt en wat er vervolgens met de data gebeurt. (ANP)