Anita Arts wordt bestuurslid NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Anita Arts benoemd tot lid van het bestuur.

Arts werd in 2012 lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis in Almere en is sinds begin 2013 voorzitter van het bestuur. Daarvoor was zij onder meer lid van de raad van bestuur van het OLVG en van ProRail.

Anita Arts vervult verschillende nevenfuncties. Zo is ze lid van de raad van toezicht van de NOS en lid van de raad van advies van SEO Economisch Onderzoek. In Almere is ze lid van de Economic Board en lid van de Higher Education Development Board van Hogeschool Windesheim.