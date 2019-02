Rvt RIBW Nijmegen & Rivierenland verwelkomt nieuw lid

Gerda Weitkamp is per november 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht RIBW Nijmegen & Rivierenland. Ze neemt de plaats in van Wil Buis, die na een periode van twee zittingstermijnen de raad verlaat.

Weitkamp brengt brede RIBW-ervaring met zich mee. Ze heeft bij Kwintes in Zeist de rol van regiodirecteur vervuld en in de jaren ervoor is ze onder meer regiohoofd geweest bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. Haar specifieke aandachtpunt als toezichthouder is cliënten. Harrie Windmüller is in zijn rol als voorzitter herbenoemd.