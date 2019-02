De Gezondheidsraad heeft in 2018 een 'politiek gekleurd' advies gegeven over protonentherapie, vinden DSW-topman Chris Oomen en bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC. Daardoor worden kinderen met kanker gedwongen om naar het UMC Groningen te gaan, terwijl ze prima terecht kunnen in het protonencentrum in Delft.

Het protonencentrum HollandPTC in Delft mag geen kinderen behandelen. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wees in maart 2018 het protonencentrum in Groningen aan op basis van een advies van de Gezondheidsraad. Maar dat rapport is 'politiek gekleurd', zeggen Ernst Kuipers, Chris Oomen en kinderarts Edmond Rings op Zorgvisie.nl.

Niet in balans

Zo stelt de raad dat een protonencentrum 'hospital-based’ moet zijn: het moet nabij een ziekenhuis liggen, omdat dat veiliger is. "Dat een protonencentrum een 'hospital-based' faciliteit moet zijn, is echt klinkklare onzin", zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC. Hij vindt dat de samenstelling van de onderzoekscommissie van de raad niet in balans was. De voorzitter van de commissie Gerrit van der Wal heeft volgens Kuipers een dubbele pet op en de commissie heeft alleen geluisterd naar experts die verbonden waren aan het Máxima, het Groningen Protonencentrum en de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Experts verbonden aan het Protonencenttrum Delft zijn niet gehoord.

Gekoketteer

Belangen en 'politiek' van hoogleraren en zorginstellingen hebben het advies van de Gezondheidsraad voor een belangrijk deel gekleurd, meent ook DSW-topman Chris Oomen. Dat de Gezondheidsraad het advies voor Groningen brengt alsof dit het beste is voor patiënten, maakt hem razend. "Dat gekoketteer met het patiëntenbelang, terwijl het in werkelijkheid om belangen van zorginstellingen gaat." De Gezondheidsraad en het ministerie van VWS ontkennen de kritiek. De VOKK blijft achter de keuze voor Groningen staan. Lees het hele artikel op Zorgvisie.nl.