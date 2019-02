Zorgprofessionals lopen te hoop tegen 'doorgeschoten' BIG-verplichting

'Buitenproportioneel en onacceptabel’, 'een overval’, ‘totaal doorgeschoten’, ‘een onnodige stijging van de administratieve lastendruk’, de reacties op de plannen van minister Bruins van VWS om artsen en verpleegkundigen te verplichten hun BIG-nummer voor de patiënt zichtbaar te vermelden liegen er niet om. Zorgprofessionals eisen dat de minister op zijn minst de uitvoeringsdeadline aanpast.

Als het aan de minister ligt moeten BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren vanaf 1 april hun registratienummer zoveel mogelijk voor patiënten zichtbaar maken. Het gaat dan om websites, digitale media, e-mails, briefpapier, facturen en bordjes bij de wachtkamer. De maatregel moet zorgvragers in staat stellen om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener, zoals een arts, te kunnen controleren.

Artsenvereniging KNMG ondersteunt in principe vermelding van het BIG-nummer. “Het zorgt voor een grotere transparantie en geeft patiënten de zekerheid dat een arts bevoegd is”, stelt de KNMG. “En dat draagt weer bij aan het vertrouwen van de maatschappij in de gezondheidszorg.”

Belastend

Volgens de KNMG betekenen de huidige plannen van de minister “een onevenredig belastende administratieve maatregel”. De beoogde datum van invoering is volgens de KNMG veel te snel, zeker gezien het feit dat artsen voor aanpassing van websites en software veelal afhankelijk zijn van anderen, zoals softwareleveranciers en werkgevers. De KNMG is ook gepikeerd over het feit dat ze niet is meegenomen in de manier waarop de uitvoering van de wetswijziging zou worden geregeld, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.

Beroepsvereniging V&VN voelt zich “overvallen” door het optrede van de minister. Net als de KNMG onderschrijft de V&VN het belang van transparantie, maar de beroepsvereniging vraagt zich wel af hoe vaak er in de praktijk problemen zijn rond de vind- en zichtbaarheid van BIG-registraties.

Doorgeschoten

De Federatie Medisch Specialisten oordeelt scherper over de nieuwe BIG-verplichting. Volgens de Federatie is de maatregel “buitenproportioneel en onacceptabel”. “De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de patiënt moet kunnen nagaan dat een arts bevoegd is, maar de manier waarop is totaal doorgeschoten”, aldus de Federatie. Binnen de eigen achterban hoort de Federatie veel boze, verontwaardigde reacties, die gaan administratielast, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling. “Deze voorgestelde wetswijziging gaat duidelijk volkomen voorbij aan draagvlak onder artsen”, constateert de Federatie.

FMS, KNMG en V&VN dringen bij de minister aan op minimaal een jaar uitstel. Deze periode kan worden gebruikt om na te gaan op welke manier de nieuwe regels kunnen worden vereenvoudigd, zodat de administratieve lastendruk wordt beteugeld.