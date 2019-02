Pensioenfondsen steken geld in zorgvastgoedfonds Syntrus Achmea

Twee Nederlandse pensioenfondsen steken samen 41 miljoen euro in het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF). Het Pensioenfonds voor Dierenartsen treedt toe in het zorgvastgoedfonds en het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie breidt zijn deelname uit.

In totaal participeren nu dertien institutionele beleggers in het fonds, dat een portefeuille heeft van 421 miljoen euro. Het ADHCPF wil binnen enkele jaren groeit naar ten minste 800 miljoen euro.

"Zorgvastgoed is een uitstekende aanvulling in onze portefeuille", zegt IJmert de Vries, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van het Pensioenfonds voor Dierenartsen. "Deze beleggingen hebben een aantrekkelijke rendement/risico-verhouding en een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Voor de deelnemers in ons pensioenfonds zijn dat belangrijke factoren."