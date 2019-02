Onderzoeken naar relatie voeding, dna en ziekte van start

De relatie tussen voeding, epigenetica en gezondheid wordt de komende drie jaar in zes projecten onderzocht die onlangs zijn gestart. Nederland is betrokken bij drie van de zes projecten. Kennis uit deze projecten kan gebruikt worden in voedingsrichtlijnen en voedingsadviezen, zo is te lezen bij subsidieverstrekker ZonMw.

Genetische factoren spelen een rol bij het ontstaan van ziekten zoals overgewicht en diabetes. De werking van genen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld voeding.

In het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) werken 26 landen samen op het terrein van voeding, beweging en gezondheid. In Nederland werkt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan het project DIMENSION, dat zich richt op de relatie tussen voedingsinname, epigenetische veranderingen en de invloed hiervan op cardiometabole gezondheid. Het Erasmus Medisch Centrum en de Wageningen Universiteit onderzoeken in het nutroPROGRAM de invloed van voeding tijdens de zwangerschap.

Naast Nederland, doen Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Israël, Letland, Polen, Spanje en Engeland mee. In april 2018 zijn 41 onderzoeksvoorstellen ingediend. Na beoordeling door een wetenschappelijk expert panel zijn 6 projecten geselecteerd, aldus ZonMw.