Monique Rook wordt nieuwe directeur NIP

Monique Rook gaat per 18 maart aan de slag als directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij volgt Jasper ten Dam op, die de afgelopen acht maanden interim-directeur was.

Rook heeft meer dan twintig jaar werkervaring in diverse sectoren en functies in de gezondheidszorg en werkte hiervoor bij Altrecht GGz als manager in de zorg en bestuurssecretaris/manager bestuursbureau.

Vera Naber, lid van het algemeen bestuur van het NIP, is blij met de komst van Rook. "Het NIP heeft in Monique Rook een bevlogen directeur gevonden. Zij beschikt over relevante kennis en draagt een heldere visie voor de lange termijn uit. We hebben er alle vertrouwen in dat Monique Rook over de juiste kwaliteiten beschikt om het NIP goed te vertegenwoordigen."

Rook laat weten ernaar uit te zien om te starten bij het NIP en heeft zich voorgenomen samen met haar collega’s van het verenigingsbureau "nog méér de verbinding aan te gaan met de leden". "Een zichtbaar NIP dat de belangen van alle psychologen goed vertegenwoordigt en waarmee we samen met de leden de beroepsgroep versterken."