Savant Zorg benoemt nieuw lid raad van toezicht

Lotte Cornelisse is per 15 februari aangetreden als lid van de raad van toezicht van Savant Zorg. Ze is voor een periode van twee jaar benoemd.

Cornelisse is werkzaam als fulltime senior adviseur Innovatie en eHealth bij Vilans. Ze heeft een Bachelor Industrial Design Engineering en een Master Integrated Product Design behaald aan de TU Delft.

De raad van toezicht is ervan overtuigd met de inbreng van Cornelisse een extra impuls te geven aan innovatie met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatisering, digitalisering en (zorg)technologie.