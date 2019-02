Inspectie heft verscherpt toezicht MC IJsselmeerziekenhuizen op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op MC IJsselmeerziekenhuizen opgeheven. De IGJ stelde extra toezicht in vanwege de bestuurlijke onrust bij het ziekenhuis. Nu het failliete ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de curator staat, sluit de inspectie het extra toezicht af.

Tijdens en na het faillissement heeft de inspectie het toezicht al veranderd. De inspectie richtte zich minder op de verbetermaatregelen die in het kader van het verscherpt toezicht genomen moesten worden en meer op het veilig verlenen, afbouwen en overdragen van de zorg. Over de toezichtsactiviteiten tijdens het faillissement publiceert de inspectie op een later moment een rapport. De inspectie blijft de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het ziekenhuis in Lelystad en de andere locaties intensief volgen, zo is te lezen op de website van de IGJ.