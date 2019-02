Wijkverpleegkundige mag hulpmiddelen voorschrijven

Wijkverpleegkundigen kunnen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de huisarts. Dit hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN met elkaar afgesproken.

Cliënten kunnen zo sneller worden geholpen en wijkverpleegkundigen en huisartsen hebben minder administratie, zo is te lezen op de website van ZN. "Mooi dat dit van de baan is; dit was nou echt onnodige administratie, ook voor huisartsen", zegt Marjolein Zilverentant, voorzitter van de van de V&VN-vakgroep Wijkverpleging. "We werken graag samen als het om inhoud gaat, maar dat was hier niet het geval; beoordelen wat er nodig is rondom het bed, is bij uitstek de expertise van de wijkverpleegkundige."