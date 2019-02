Nieuwe behandeling hartfalen in basispakket

Een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen wordt vanaf 1 april vergoed in het basispakket van zorgverzekeringen. Het gaat om een voorwaardelijke toelating.

Bij de behandeling wordt een sensor (CardioMEMS) geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. Via de sensor wordt informatie over de status van hartfalen aan de behandelaar van de patiënt gestuurd. Hierdoor krijgen de speciale verpleegkundige en cardioloog informatie waardoor zij de behandeling op afstand kunnen aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

CardioMEMS wordt alleen vergoed bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten dienen deel te nemen aan onderzoek, om onder meer de effectiviteit van CardioMEMS vast te stellen. Voor de voorwaardelijke toelating is 3,8 miljoen euro beschikbaar. (ANP)