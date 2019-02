Zwangere vrouwen krijgen te weinig calcium

Ongeveer 60 procent van de vrouwen die in verwachting zijn, krijgt te weinig calcium binnen (minder dan 1 gram per dag). Dat zeggen wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht na onderzoek onder aanstaande moeders in Limburg. Multivitaminen zijn geen oplossing.

Toevallig ook ongeveer 60 procent van de zwangere vrouwen neemt dagelijks speciale multivitaminen, of ze die nou nodig hebben of niet, maar die tabletten en capsules bevatten vaak maar een fractie van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium. Soms komt de stof er helemaal niet in voor. Losse calciumtabletten bevatten een veel grotere hoeveelheid calcium, maar deze worden slechts door 2 procent van de zwangere vrouwen gebruikt.

Dagelijks één gram calcium verkleint de risico's op vroeggeboorte, zwakke botten bij de ongeboren baby en een te laag geboortegewicht. Ook kan calcium onder meer een te hoge bloeddruk bij de aanstaande moeder voorkomen en de kans verminderen op pre-eclampsie, een vorm van zwangerschapsvergiftiging. (ANP)