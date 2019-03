Oud-topman St. Anna geeft leiding aan Instituut Verbeeten

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft Ed Rutters per 1 maart benoemd als bestuurder. Rutters neemt het stokje over van Chiel Huffmeijer die vanaf mei 2018 als interim bestuurder werkzaam was voor het specialistische centrum voor radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde in Tilburg.

Rutters heeft verschillende bestuursfuncties binnen de zorg vervuld. In zijn laatste rol werkte hij als ad interim bestuurder bij Klimmendaal Revalidatie. Tot begin 2017 was hij bestuursvoorzitter van de St. Anna Zorggroep. De rode draad in zijn loopbaan is verbetering en vernieuwing realiseren door proactief de samenwerking op te zoeken met diverse partners.

Daarmee sluit Rutters profiel naadloos aan op de ambities van Instituut Verbeeten. Het instituut wil ook de komende jaren in de samenwerking met ziekenhuizen, collega-instellingen, universiteiten en academische centra een actieve bijdrage leveren aan de verbetering en vernieuwing van hoogwaardige medische zorg.

“Het blijven bieden van hoogwaardige medische zorg vraagt om continue ontwikkeling en inzet van de nieuwste technieken en inzichten”, zegt voorzitter Diederik Zijderveld van de raad van toezicht. “Samenwerking zowel binnen als buiten Instituut Verbeeten blijft van essentieel belang. Met de benoeming van Ed Rutters heeft de Raad van Toezicht er alle vertrouwen in dat Instituut Verbeeten ook in de toekomst haar vooraanstaande positie kan behouden.”