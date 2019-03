Wouter van Soest versterkt raad van toezicht ETZ

Wouter van Soest is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Hij neemt de plek in van Theo Verhallen, die is afgetreden vanwege het eindigen van de zittingstermijn.

Van Soest is sinds oktober 2017 directeur van werkgeversorganisatie ActiZ. Van 2010 tot 2017 was hij voorzitter raad van bestuur bij De Zorgroep. Daarvoor heeft Van Soest bestuursfuncties vervuld bij zorgorganisaties en directiefuncties bij zorgverzekeraars.



Joep Hubben, voorzitter van de raad van toezicht van ETZ, is verheugd met de benoeming van Van Soest: "Hij is voorgedragen door de cliëntenraad en zal het cliëntenperspectief binnen de raad van toezicht zeker verder versterken."