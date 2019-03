Zorgboog breidt zorgaanbod logeerhuis voor dementerenden uit

Zorgorganisatie de Zorgboog heeft het zorgaanbod in logeerhuis Plezant in Lieshout per 1 maart uitgebreid. Hierdoor kunnen nu ook mensen met een grotere zorgbehoefte in het logeerhuis terecht.

Het logeerhuis opende haar deuren in het voorjaar van 2018. De locatie biedt plek voor in totaal zeven mensen met (een vermoeden van) dementie uit de Peelregio. Hierdoor kunnen mantelzorgers even op adem komen. Maar Plezant bleek niet altijd de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan gasten met een grotere zorgbehoefte. Concreet gaat het dan om mensen met dementie die vaak een beroep moeten doen op ongeplande zorg. De Zorgboog moest die mensen afwijzen vanwege een gebrek aan bevoegde medewerkers. Door een betere afstemming en intensievere samenwerking met de wijkzorg en wijkverpleging van de Zorgboog kan deze groep nu wel in het logeerhuis terecht.

Initiatiefnemer de Zorgboog ontwikkelt Plezant samen met onder meer Savant Zorg, de zes Peelgemeenten, LEV groep, Zorgcoöperatie Gemert en zorgverzekeraar CZ.