Erfenis Els Borst naar kankermedicijn

Chemicus Sjaak Neefjes probeert met geld uit de erfenis van zijn in 2014 vermoorde schoonmoeder Els Borst een kankermedicijn terug te halen dat van de markt is verdwenen. Neefjes heeft met het geld de productie van het geneesmiddel in India in gang gezet. "Wij vinden dit een mooi gebaar ter nagedachtenis'', zegt hij tegen de Volkskrant. "Els heeft veel voor kankerpatiënten gedaan, als minister maar ook daarna.’'

Het gaat om het middel aclarubicine, een chemomiddel dat het leven van patiënten met myeloïde leukemie kan verlengen en volgens sommigen misschien wel kan genezen. In Nederland is vorig jaar bij 750 mensen dit type van bloedkanker vastgesteld.

Het medicijn verdween aan het begin van deze eeuw van de Europese markt nadat het patent was verlopen en het commercieel niet meer interessant was. Neefje hoopt dat het middel na de zomer vanuit India naar Nederland komt. Dan volgt een test in verschillende ziekenhuizen, schrijft de Volkskrant.

Herinnering

Neefjes zegt dat het zonder erfenis van Els Borst nooit zou zijn gelukt om het medicijn naar Nederland te halen. "Wat er is gebeurd kunnen we niet veranderen’, zegt Neefjes. "Maar wij willen niet dat ze wordt herinnerd om haar dood. Ze moet worden herdacht om wat ze in haar leven heeft gedaan, niet om hoe ze is geëindigd. Daarom gebruiken we haar geld om een medicijn terug te brengen naar de patiënt. Dat vinden wij een mooie nagedachtenis.’’ (ANP)