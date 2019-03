'Communicatiestaf VWS explodeert’

Onder het kabinet Rutte III is het aantal communicatiemedewerkers met 10 procent gegroeid ten opzichte van het vorige kabinet. Dat meldt RTL Nieuws. Grootste groeier is het ministerie van VWS Er werken op dit departement 58,1 fte op de communicatieafdeling: bijna 15 fte meer dan onder Rutte II.

Bovenop de vaste formatie huurt VWS ook nog externe communicatiemedewerkers in: goed voor 9,5 fte. Deze communicatieprofessionals houden zich vooral bezig met campagnes over de zorg. Op alle 12 departementen worden in totaal 703,6 fte ingezet op communicatie. Onder het vorige kabinet waren dat nog 633,4 fte, aldus RTL Nieuws dat cijfers opvroeg bij het ministerie van Algemene Zaken.

Social media

De toename op sommige departementen is te verklaren omdat er taken zijn bijgekomen, bijvoorbeeld sociale media-activiteiten. Ook telt dit kabinet meer bewindslieden dan het vorige. Zo heeft VWS door het scheiden van langdurige en curatieve zorg er naast de traditionele staatssecretaris een extra minister bijgekregen.

Uitgaande van een gemiddelde kostenpost van zo’n 60.000 fte per jaar, is het gestegen aantal communicatiemedewerkers al snel goed voor zo’n 3,5 miljoen euro extra kosten per jaar. "Zonde van al dat geld”, vindt SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Minimaal de helft van de bezetting kan er uit."