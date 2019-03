Beroepsvereniging bezorgd over toename buitenlandse tandartsen

Het aantal buitenlandse tandartsen in ons land is de laatste jaren flink gestegen: van 366 in 2001 tot 1462 nu. Inmiddels is 17 procent van de tandartsen in het buitenland opgeleid. Dat bevestigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) na berichtgeving door Trouw.

De beroepsorganisatie maakt zich er zorgen over. De kwaliteit is het probleem niet, zegt een woordvoerder. De buitenlanders moeten gewoon aan de Nederlandse eisen voldoen als ze hier aan de slag willen. "En het is fijn dat tekorten worden aangevuld, maar we moeten er niet afhankelijk van zijn", aldus de zegsman. Het kost niet alleen tijd en moeite om ze te laten wennen aan Nederlandse regels en gewoonten. Gevreesd wordt bovendien dat de vaak nog jonge tandartsen veelal toch naar hun land zullen terugkeren, waardoor er hier gaten vallen.

Daarbij komt volgens de KNMT ook nog dat klanten vaak een goede en dus langdurige relatie met een tandarts op prijs stellen: "Veel mensen zien hun tandarts vaker dan hun huisarts. Ze vinden het fijn als hij of zij hun situatie kent."

Intussen zouden andere landen wel eens paal en perk kunnen gaan stellen aan het aantal tandartsopleidingen als de afgestudeerden toch telkens naar het buitenland gaan, wat een nieuwe aanvoer van jonge tandartsen onzeker maakt. (ANP)