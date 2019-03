Steeds meer buitenlandse tandartsen

Het aantal buitenlandse tandartsen neemt steeds verder toe in Nederland. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Momenteel zijn er 1.462 buitenlanders tandarts in Nederland. In 2009 was dit nog 732. 17 procent van alle 8.670 tandartsen is nu in het buitenland opgeleid.

De KNMT is hier niet over te spreken. "Idioot dat de overheid zo’n gat laat vallen dat moet worden aangevuld door buitenlanders", vindt Wolter Brands, voorzitter van de KNMT. "Een groot deel van hen zal binnen vijf jaar weer verdwijnen, terwijl patiënten een lange relatie willen met hun tandarts. Het is een te onzeker lapmiddel."

Volgens de KNMT blijft het tekort aan (Nederlandse) tandartsen toenemen. Er gaan namelijk jaarlijks ongeveer 300 met pensioen, terwijl er 240 tandartsen afstuderen.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in de krant dat het niets uitmaakt waar de tandartsen vandaan komen. Zolang ze maar aan alle eisen voldoen. (ANP)