Máxima Medisch Centrum verwelkomt nieuwe toezichthouders

De raad van toezicht van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven heeft twee nieuwe leden. Esther Talboom-Kamp en Christel Deckers zijn per 1 maart toegetreden tot de raad.

Talboom is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Saltro Diagnostisch Centrum in Utrecht en heeft vele jaren als huisarts gewerkt. Deckers is als interim-bestuurder/directeur werkzaam binnen de zorgsector.

De raad van toezicht en raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum laten weten "zeer content" te zijn met de komst van de nieuwe toezichthouders. "Hiermee beschikt de raad van toezicht weer over een brede expertise op het gebied van innovatie, financiën en de eerstelijnsgezondheidszorg."