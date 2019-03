NZa controleert zbc’s op declaratiefouten

De NZa gaat de komende weken een aantal zelfstandige behandelcentra extra controleren. Uit eigen data-onderzoek en uit signalen uit het veld zou blijken dat een aantal zbc’s onjuiste declaraties verstuurt. Daardoor worden meer kosten in rekening gebracht dan is toegestaan.

Dat meldt de NZa op 4 maart. Overigens zou het bij het merendeel van de zbc’s wel goed gaan, zo benadrukt de zorgautoriteit.

Declaratiefouten

Volgens de NZa kan het gaan om drie soorten declaratiefouten: situaties waarbij meer zorg in rekening wordt gebracht dan is geleverd, waarbij meerdere rekeningen worden ingediend voor één behandeling en waarin onverzekerde zorg in rekening wordt gebracht als verzekerde zorg. De NZa gaat de komende weken een aantal controles uitvoeren bij zbc’s waar deze declaratiefouten zijn voorgekomen. Ook gaat de NZa in gesprek met een aantal zbc’s waar een vermoeden is van fouten die geen grote financiële gevolgen hebben gehad.

Zbc’s

Zelfstandige behandelcentra bieden vaak een beperkt aantal medisch specialistische behandelingen aan die ook in ziekenhuizen worden aangeboden. De grootte van zbc’s varieert sterk. Soms is er slechts één medisch specialist werkzaam. Er zijn ook zbc’s die een breed aantal specialismen aanbieden. Er wordt zowel zorg uit de basisverzekering aangeboden als onverzekerde zorg, zoals cosmetische chirurgie.