Van Neynsel benoemt nieuwe bestuurder

Marcel van Woensel treedt 1 juni toe tot de raad van bestuur van Van Neynsel. Hij volgt tijdelijk bestuurder Thea Bongers op.

Van Woensel heeft ruim dertig jaar ervaring in de zorgsector. De afgelopen zeven jaar was hij bestuurder bij Proteion, een zorgorganisatie in Noord-en Midden-Limburg. Ook was hij lid van de Raad van Bestuur van Laurens, eveneens een zorgorganisatie. Van Woensel heeft een opleidingsachtergrond in de bedrijfskunde en

Interimmer Bongers blijft werkzaam voor de aanbieder van ouderenzorg in Den Bosch tot begin juni. Zij verving tijdelijk Jack Jansen, die in februari bestuursvoorzitter werd van de Limburgse zorginstelling MeanderGroep Zuid-Limburg.