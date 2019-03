ASN Bank stopt met investeringen in onethische farmaceuten

ASN Bank stopt met het investeren in een aantal farmaceutische bedrijven die er volgens de bank ‘onethische bedrijfspraktijken’ op na houden. Het besluit volgt na een evaluatierapport over engagement bij farmaceuten in de afgelopen jaren en gesprekken over ethisch beleid die ASN voerde met de bedrijven.

ASN stopt de investeringen in Bristol-Myers Squibb, BTG, Indivior en Merck & Co, zo meldt ASN Bank op 4 maart via haar website. Novartis was in in juni 2018 al afgekeurd vanwege ernstige misstanden, waaronder een omkopingsschandaal in Griekenland.

Intensief contact

Tussen 2015 en 2019 voerde ASN gesprekken met tien farmaceuten. Daarvan was het contact met vier ervan heel intensief. Naast Novartis waren dat AstraZeneca, GlaxoSmithKline en Novo Nordisk. Tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen stelde ASN vragen over betalingen aan gezondheidsprofessionals, de beloning van hun verkooppersoneel en de transparantie daarover. De bank besprak met elk bedrijf ook specifieke onderwerpen, zoals productveiligheid, de rapportage van wangedrag, externe audits en het marketingbudget. GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novo Nordisk, Astellas Pharma en Orion voldeden aan het duurzaamheidsbeleid. Als nieuwe farmaceut komt daar Merck KGAA bij.

Gematigd positief

In algemene zin is ASN ‘gematigd positief’ over de farmawereld, zo blijkt uit het rapport. “Er is in de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt, maar farmabedrijven moeten nog veel verbeteren. Positief is dat onze inspanningen effect hebben gehad: de bedrijven waarmee we intensief hebben gesproken, zijn het meest vooruitgegaan”, aldus ASN. Met uitzondering van Novartis dan.