Twee nieuwe leden in rvt van Archipel

De raad van toezicht van Archipel is aangevuld met twee nieuwe leden. Met de komst van Ronald Helder en Jasper de Wit is de rvt weer op volle kracht.

Dat meldt Archipel op 4 maart via haar website.



Op dit moment is Ronald Helder werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van de Amarantgroep, een grote zorgaanbieder in Noord-Brabant gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Hij heeft ook een nevenfunctie als lid van de raad van toezicht bij De Zellingen, een VVT organisatie in Capelle aan de IJssel.



Jasper de Wit is directeur-partner bij adviesbureau BMC advies, actief in de publieke sector. In zijn dagelijkse werkzaamheden houdt Jasper zich bezig met uiteenlopende bestuurlijke, organisatorische en samenwerkingsvraagstukken. Ook heeft hij toezichtervaring opgedaan in een sector en context waar door wet- en regelgeving en maatschappelijke trends de rol van de corporatie sterk in beweging was.