Kamer: geen voorwaarde aan prenatale screening

Zwangere vrouwen moeten een prenatale screening kunnen aanvragen, zonder dat ze daarvoor eerst een counselinggesprek moeten voeren over waar zo'n screening toe kan leiden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Met zo'n screening kunnen aangeboren aandoeningen worden opgespoord.

De Gezondheidsraad adviseerde de regering eerder al om van een begeleidend gesprek geen harde voorwaarde te maken. Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Vera Bergkamp (D66) wilden eerder al de regering oproepen dit advies te volgen, maar wachtten een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) af.



Blokhuis schreef uiteindelijk vorige maand dat zo'n gesprek wat hem betreft wel deel moet uitmaken van de zorg die zwangere vrouwen krijgen. Maar hij zegt tegelijkertijd dat "deelnemen aan een counselinggesprek daarmee geen harde voorwaarde is''.



Wat Tellegen betreft blijft Blokhuis "onduidelijk". Daarom brachten zij en Bergkamp hun oproep alsnog in stemming. En kregen ze een meerderheid van de Kamer mee. (ANP)