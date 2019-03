Werkgevers: digitalisering in de zorg moet sneller

Om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden, moet de sector een digitale versnelling doormaken. Daartoe moeten onder meer standaarden voor de uitwisseling van gegevens worden afgedwongen. Dat stellen VNO-NCW en MKB Nederland in een manifest dat zij donderdagochtend aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) hebben gepresenteerd.

Het manifest 'Samen vooruit' is onder meer door ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en NVZ ondertekend. De initiatiefnemers noemen de digitale kansen voor het Nederlandse zorgstelsel aanzienlijk. "Samen kunnen we stappen zetten om de digitale koploper voor de gezondheidszorg in de wereld te worden", stellen de werkgeversverenigingen.

Digitale versnelling

"Stappen om de digitale koploper voor de gezondheidszorg in de wereld te worden, en samen de vruchten daarvan te plukken: een betere en slimmere zorg voor Nederlanders én nieuwe economische kansen voor het bedrijfsleven", luidt het manifest.



VNO-NCW stelt dat medische gegevens voortaan makkelijker en veiliger digitaal uitgewisseld moeten worden tussen zorgverleners. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. Dit is op het moment echter een struikelblok. Onder meer doordat er onvoldoende aansluitingen zijn tussen landelijke en regionale infrastructuren. "Ten tweede vindt het delen van gegevens op een diffuse en onveilige manier plaats." Verder worden standaarden verschillend of niet geïmplementeerd, wat tot zorgelijke ontwikkelingen leidt.

Standaarden afdwingen

Om stappen te maken, zijn drie principes leidend in het manifest. Allereerst het maken van afdwingbare standaarden. "Als lijm in de infrastructuren en als garantie voor veiligheid en openheid dienen ze voor alle partijen in de markt te gelden." Daarbij steunen de ondertekenaars van het manifest de nieuwe aanpak van minister Bruins om het voldoen aan afspraken over gegevensuitwisseling ook wettelijk af te dwingen. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten, minder afhankelijkheid van vaste leveranciers en een grotere regie voor de patiënt.

Daarnaast pleiten de ondertekenaars voor meer open standaarden binnen een open systeem en infrastructuur. "Daarbinnen moet worden geconcurreerd op toepassingen en diensten op basis van data, en dus niet meer op de data zelf." De rol van patiënten en zorgverleners dient bij open standaarden meer centraal te staan.

Tot slot staat bij het gebruik van open systemen eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop.

Samenwerken

De kansen van digitalisering voor het aanpakken van de uitdagingen in het Nederlandse zorgstelsel zijn aanzienlijk. Daarom is het voor zorgpartijen van belang om samen te werken bij het maken van concrete stappen. "De overheid biedt nu ruimte voor een initiatief. Nu is het aan marktpartijen te werken aan volgende stappen die de digitalisering in de zorg versnellen", aldus VNO-NCW.

Door: Laura van der Elst