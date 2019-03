DermaClinic schaalt op naar landelijke keten

Cosmetische kliniek DermaClinic opent twee nieuwe klinieken in Den Haag en Utrecht. Het is het begin van een landelijke opschaling. In 2020 wil de organisatie een keten van veertien vestigingen door heel Nederland hebben.

Dat meldt DermaClinic op 7 maart. Naast Den Haag en Utrecht had de cosmetische kliniek al vestigingen in Groningen en Zwolle.

Behandelingen

Bij DermaClinic werkt een team van cosmetisch artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Zij bieden cosmetische behandelingen en -producten aan voor huidverbetering en gezichtsverjonging, zoals botulinetoxine injecties, fillers, laserbehandelingen, medische skincare-producten en ooglidcorrecties.



DermaClinic werd in 2003 opgericht door Catharina Meijer. Zij is ondernemer, cosmetisch arts en opleider voor cosmetisch artsen. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) heeft ze sterk gemaakt voor kwaliteitsverbetering en erkenning van de cosmetische geneeskunde als medische discipline in Nederland.