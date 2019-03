AzG: Ebola-strategie Congo schiet tekort

De huidige strategie om de ebola-crisis in Congo te bezweren, schiet volgens de organisatie Artsen zonder Grenzen tekort. "We denken de epidemie niet te kunnen beëindigen als we op dezelfde manier doorgaan", zei AzG-voorzitter Joanne Liu in Genève. Ze wil een aanpak die veel meer rekening houdt met de wensen en angsten van patiënten en dorpsgemeenschappen.

Sinds de uitbraak van ebola in augustus in het noordoosten van Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 907 mensen besmet geraakt met het gevreesde virus. Van hen zijn er 569 overleden. De bestrijding van de ziekte wordt bemoeilijkt door de tientallen gewapende rebellengroepen die in de regio actief zijn. Bovendien moeten de hulpverleners het vertrouwen van de bevolking zien te winnen.

"Er heerst een grote tegenstrijdigheid. Aan de ene kant is er de mogelijkheid van snelle en grondige maatregelen tegen ebola met de nieuwste medische methoden, zoals inenting. Aan de andere kant sterven er mensen thuis doordat ze die maatregelen wantrouwen en niet naar de behandelcentra komen", aldus Liu. Meer dan 40 procent van de zieken overleed in eigen kring, wat het besmettingsgevaar vergroot. (ANP)