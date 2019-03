Fabrikant Fampyra schiet gebruiker te hulp

De fabrikant van ms-medicijn Fampyra gaat gebruikers ongeveer 60 procent van hun kosten vergoeden. Medicijnmaker Biogen doet dat tot er opnieuw is bekeken of er genoeg bewijs is voor de heilzame werking van het middel tegen multiple sclerose. Als dat er is, kunnen zorgverzekeraars het voortaan betalen.

Het Zorginstituut, dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) adviseert over medicijnen, concludeerde tot twee keer toe dat Fampyra niet bewezen effectief is. Daarom heeft Bruins het niet toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Maar een aantal patiënten houdt vol er wel degelijk baat bij te hebben. Daarom houden de fabrikant en neurologen eerder onderzoek naar de werking van het geneesmiddel nog eens tegen het licht. Het Zorginstituut kan waarschijnlijk komende zomer een nieuw oordeel vellen.

Patiënten moeten Fampyra sinds 1 januari uit eigen zak betalen. Van de 128 euro die een pillenvoorraad voor vier weken kost, gaat Biogen 78 euro vergoeden, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor de kosten die sinds de jaarwisseling al zijn gemaakt. Mocht het middel straks toch in het basispakket terechtkomen, dan betaalt de fabrikant ook de rest terug. Alleen de btw en de kosten van de apotheek blijven voor rekening van de patiënt.

Druk

Bruins voerde de druk op Biogen de afgelopen tijd op en sprak meermaals met het Amerikaanse bedrijf. Hij dankt Biogen nu voor "de constructieve opstelling en de verantwoordelijkheid die deze fabrikant in deze kwestie richting de patiëntgroep neemt".

De ongeveer 2000 Fampyra-gebruikers zijn samen jaarlijks 7 tot 20 miljoen euro kwijt aan de tabletten. Per patiënt is dat, btw en apothekerskosten inbegrepen, al gauw 140 euro per maand. (ANP)