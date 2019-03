Chris Oomen: 'Ik vertrek onder druk van DNB'

Chris Oomen stopt als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW omdat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) daarop aandrong. DNB vindt dat de naam DSW en Oomen teveel verstrengeld zijn geraakt.

Dat zegt Chris Oomen tegen het Financieel Dagblad. Het zou een gevaar vormen voor de continuïteit, omdat verzekerden mogelijk DSW kiezen vanwege de persoon Oomen, oordeelt DNB. Bovendien zou zijn voorzitterschap van meer dan drie decennia niet goed zijn voor de interne tegenspraak.

Opvolger

De 69-jarige bestuursvoorzitter wordt op 1 juni opgevolgd door Aad de Groot. De Groot zat de afgelopen vier jaar in de raad van bestuur van DSW. Chris Oomen werd in 1987 bestuursvoorzitter van de kleine zorgverzekeraar. DNB zou de laatste jaren bij de commissarissen van DSW steeds meer hebben aangedrongen op het regelen van een opvolger. Een jaar geleden besloot de raad van commissarissen samen met Oomen dat hij eind 2018 zou stoppen, maar volgens de betrokkene zelf was deze afspraak ‘niet in beton gegoten’, zo schrijft de Telegraaf. Oomen vindt dat DNB geen druk had mogen uitoefenen, maar heeft vrede met zijn aanstaande vertrek.