Europol pakt voor 165 miljoen aan illegale medicijnen

Europese rechercheurs hebben met een grootschalige internationale actie ruim 13 miljoen doses illegale medicijnen in beslag genomen met een totale waarde van ongeveer 165 miljoen euro. In verband met deze zaak zijn 435 personen aangehouden en is bovendien voor 3,2 miljoen aan crimineel geld en bezittingen geconfisqueerd. Dat heeft Europol in Den Haag bekendgemaakt.

De operatie Mismed2 begon in 2018 onder leiding van de Franse en Finse politie en strekte zich uiteindelijk uit over zestien landen. Opsporingsambtenaren onderschepten niet alleen zware op opium gebaseerde pijnstillers, maar in toenemende mate ook medicamenten tegen kanker en hartaandoeningen. Daarnaast ging het om spierversterkende en prestatiebevorderende middelen. Ongeveer de helft van de ingenomen medicijnen was volgens Europol nagemaakt of nep.

Europol verklaarde vrijdag dat misbruik van medicijnen als pijnstillers een ernstig en groter wordend probleem is dat vraagt om een Europese aanpak. Georganiseerde bendes hebben deze lucratieve markt ontdekt, met een hoge opbrengst en relatief weinig risico en lage straffen. (ANP)