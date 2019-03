Onrust door mazelenuitbraak op Duitse school

Een uitbraak van mazelen op een scholengemeenschap in de Duitse plaats Hildesheim heeft voor grote onrust gezorgd. Voor kinderen die niet zijn ingeënt dreigt ter zelfbescherming een schoolverbod. Medewerkers van de plaatselijke gezondheidsdienst zijn vrijdag begonnen met de controle van de vaccinatiebewijzen van alle leerlingen in de 26 klassen en van het (onderwijzend) personeel. Ouders en familie waren ingelicht.

Voor wie niet kan aantonen te zijn ingeënt, blijven de schooldeuren maandag dicht om uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Sinds het begin van dit jaar zijn in de deelstaat Nedersaksen al 26 gevallen van mazelen geregistreerd, acht meer dan in heel 2018. Hildesheim spande met zeventien besmettingen de kroon.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloeg vorig jaar al alarm wegens de zorgwekkende toename van mazelen, ook met dodelijke afloop, in met name Zuid- en Oost-Europa. (ANP)