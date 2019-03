'Slag om de patiënt bedreigt de zorg in Lelystad'

De strijd om de patiënt die in Flevoland is losgebarsten vormt een nieuwe bedreiging voor het zorgaanbod in de polder, zo waarschuwen betrokkenen en deskundigen.

Het failliete MC Zuiderzee, dat begin deze week de deuren weer opende als St Jansdal Lelystad, krijgt concurrentie van zeker tien oud-medewerkers die voor zichzelf beginnen in de buurt van het ziekenhuis, blijkt uit een rondgang van Trouw. Daarnaast ziet het Flevoziekenhuis in Almere een toename van patiënten uit Lelystad. Bij een vertrek van te veel patiënten komt de spoedpoli in Lelystad in gevaar, waarschuwt St Jansdal.



Exemplarisch voor de verhitte gemoederen is een botsing van de curatoren van het MC Zuiderzee met twee specialisten. Zij werden vorige week het gebouw uitgezet omdat ze patiënten zouden werven. De curatoren stuurden een brief aan de patiënten bij reumatologie en kaakchirurgie, waarin ze benadrukken dat MC Zuiderzee niet samenwerkt met de nieuwe klinieken van de artsen. (ANP)