'Voedingsonderwijs in de zorg krijgt dikke onvoldoende'

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem in alle sectoren van de zorg. Toch bestaat slechts 0,4 procent van de lessen op de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden uit onderwijs over voeding. Dat kan en moet anders, stelt de Stuurgroep Ondervoeding. Om het probleem aan te pakken heeft de stuurgroep, met steun van het ministerie van VWS, een onderwijsexpertraad opgericht.

Maar liefst 25 procent van de patiënten in het ziekenhuis valt veel af of krijgt te weinig voedingsstoffen binnen. In verpleeghuizen ligt de prevalentie van ondervoeding op 15 procent en in de wijkverpleging is het percentage nog veel hoger: 33 procent. Dit is zorgelijk, want door ondervoeding verslechtert de prognose van de patiënt. Ondervoeding leidt tot complicaties en slechte genezing. Dit komt ook tot uiting in de cijfers: jaarlijks leidt ondervoeding tot 400 extra doden. De kosten van ondervoeding de Nederlandse gezondheidszorg liggen op 1,8 miljard per jaar, stelt de Stuurgroep Ondervoeding, die sinds 2005 bezighoudt met de bewustwording, preventie en behandeling van ondervoeding.

Volgens de Stuurgroep erkennen de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan voeding in de opleidingen. "Taken en verantwoordelijkheden rondom voedingszorg zijn echter niet duidelijk en verpleegkundigen voelen zich niet bekwaam om goede voedingszorg te leveren. Zo is (onder)voedingsonderwijs een ondergeschoven kindje geworden", stelt de organisatie.

De onderwijsexpertraad moet het voedingsonderwijs binnen hbo- en mbo-opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende te verbeteren. Voorzitter van de onderwijsexpertraad, dr. Marian van der Schueren: "Wij zijn erg blij dat het ministerie van VWS dit project gedurende 1,5 jaar ondersteunt. We hopen dat er zo meer verpleegkundigen en verzorgenden komen die voldoende zijn toegerust om goede ondervoedingszorg te leveren. Want uiteindelijk is iedereen die beter eet, eerder beter."

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben volgens de Stuurgroep een spilfunctie. "Zij zijn de coördinator van zorg. Het is cruciaal dat zij ondervoeding tijdig kunnen herkennen. Zij moeten aan de bel trekken als de patiënt niet optimaal eet of drinkt en actie ondernemen om te voorkomen dat de voedingstoestand verslechtert", aldus de Stuurgroep Ondervoeding.