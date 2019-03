Tiel opent multidisciplinair ggz-centrum

Tiel krijgt een eigen centrum voor geestelijke gezondheidszorg. In Siependaal werken zorgverleners van Pro Persona Rivierenland, IrisZorg, RIBW en Pluryn samen. Het wordt een soort inloophuis, laagdrempelig en met korte lijntjes. Waarschijnlijk wordt het centrum voor de zomer geopend, Met de gemeente Tiel wordt nu gekeken naar een geschikte ruimte.

De instellingen spelen daarmee in op de toenemende vraag naar ambulante zorg dicht bij huis, zo stellen ze in dagblad de Gelderlander, want herstellen doe je in de samenleving en niet in een kamertje achteraf waar niemand je ziet. Daarnaast is het ggz-centrum bedoeld als antwoord op het teruggang van het aantal bedden in instellingen.

Specialismen

Het voordeel van het nieuwe ggz-centrum is dat alle specialismen (ggz, verslavingszorg, begeleid wonen en gehandicaptenzorg ) vlak bij elkaar zitten. Met elkaar overleggen is makkelijk en dubbel werk wordt voorkomen. Voordeel voor cliënten is dat die niet eerst bij de ene en dan bij de andere organisatie een afspraak hoeven te maken. Ze kunnen op één adres terecht met al hun vragen. In het nieuwe centrum wordt veel met ervaringsdeskundigen gewerkt.