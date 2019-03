Natuurgenezeres ontkent gebruik van ibogaïne

De 59-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen ontkent dat ze patiënten heeft behandeld met de stof ibogaïne. Ze wordt verdacht van de doodslag op een Zweedse na behandeling met de hallucinogene stof in februari 2017 bij haar woning in de Utrechtse plaats Kockenge. G. zei voor de rechtbank in Utrecht dat ze wel mensen behandelde met iboga, de wortel van een West-Afrikaanse plant, waarin slechts een minimale hoeveelheid van de stof ibogaïne zou zitten.

De Zweedse kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. G. erkent dat ze de vrouw van het station haalde, maar snel besliste dat ze de Zweedse niet kon behandelen omdat die niet aan de voorwaarden voldeed. De vrouw verbleef wel in de bed and breakfast naast de woning van G., waar ze enkele dagen later overleed. In haar bloed werd ibogaïne aangetroffen.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft G. de vrouw opzettelijk om het leven gebracht, omdat ze wist dat ibogaïne levensgevaarlijk kan zijn. G. werd in 2015 al veroordeeld voor het toebrengen van gezondheidsschade bij één cliënt. Ze liet tussen 2006 en 2011 honderden verslaafden afkickpogingen doen met ibogaïne. In die periode overleden twee mensen en twee raakten zwaargewond.

Iboga

G. erkent dat capsules met iboga in haar woning en de bed and breakfast aanwezig waren en suggereerde dat de Zweedse wellicht zichzelf heeft bediend. "Ze dacht dat het misschien de magic bullet was."



De rechtbank wees G. op een afgeluisterd telefoongesprek met haar zoon waarin ze zegt dat er ibogaïne onder de vriezer ligt. Via WhatsApp had ze de Zweedse verzekerd dat de behandeling direct na aankomst zou beginnen.



G.'s advocaat vroeg de rechtbank het OM gedeeltelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Na G.'s arrestatie in Duitsland zou het OM op onvolledige gronden om haar overlevering hebben gevraagd. Ze zou daarom alleen mogen worden vervolgd voor de dood van de Zweedse, zoals in het overleveringsverzoek stond, en niet voor andere zaken die later ten laste zijn gelegd. Daarbij gaat het onder meer om de behandeling van andere cliënten met ibogaïne. (ANP)