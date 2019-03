Laurentius introduceert behandelwijzer-apps

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond heeft twee behandelwijzer-apps geïntroduceerd. Eén is bedoeld om patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op een colonoscopie. Als blijkt dat de uitslag niet goed is, krijgt de patiënt ook toegang tot de behandelwijzer-app voor darmkanker, die stap voor stap begeleidt in het behandeltraject. De Laurentius Behandelwijzer App biedt alle informatie die de patiënt op dat moment nodig heeft.

Dat meldt het Laurentius op 12 maart. Het ziekenhuis benadrukt dat de Laurentius Behandelwijzer App geen vervanging is voor de persoonlijke begeleiding op de poli, maar een hulpmiddel waarop de patiënt kan terugvallen.

Tijdlijn

De patiënt kan zelf in de Behandelwijzer App de behandeling selecteren en de datum van behandeling aangeven. Er ontstaat vervolgens een persoonlijke tijdlijn waardoor de patiënt precies weet wat hem of haar staat te wachten op dat moment. In de app staan tips en adviezen, video’s en de app kan pushberichten of herinneringen sturen. Zo komen patiënten beter voorbereid en minder onzeker naar het ziekenhuis.

Gedoseerd

Hetzelfde geldt voor de Behandelwijzer App voor darmkanker. Die biedt gedoseerd de informatie aan die de patiënt op dat moment nodig heeft. Ook kan hij of zij zelf op elk moment van de dag informatie omtrent de behandeling raadplegen.

Gedownload

De apps zijn tot stand gekomen omdat patiënten aangaven hier behoefte aan te hebben. De Laurentius Behandelwijzer App is inmiddels al ruim tweehonderd keer gedownload en de eerste patiënten die er al gebruik van hebben gemaakt, geven aan dat ze de app nuttig en gebruiksvriendelijk vinden.