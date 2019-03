Minister wil medicijnen verplicht op voorraad

Om tekorten van geneesmiddelen tegen te gaan, gaat minister Bruno Bruins een medicijnvoorraad verplichten waar patiënten minimaal vier maanden mee vooruit kunnen. De minister van Volksgezondheid hoopt in de zomer met concrete plannen te komen, meldt de Volkskrant.

Medicijnfabrikanten hebben vorig jaar 1.390 meldingen gedaan van een dreigend geneesmiddeltekort, blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten. Dat is een enorme stijging ten opzichte van 2017, toen er nog 536 keer aan de bel werd getrokken. De meldingen gingen over ruim duizend verschillende medicijnen, waarvan de farmaceut niet zeker was of er genoeg voorraad geleverd kon worden.



Farmaceuten wijzen in meer dan de helft van de gevallen naar productieproblemen als de boosdoener van de dreigende tekorten. Opvallend is volgens het rapport, dat 18 procent van de verwachte leveringsproblemen werd veroorzaakt door de toegenomen vraag naar het medicijn. (ANP)