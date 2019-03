'Meer private investeringen in de zorg'

Het aantal investeringen met privaat geld in de zorg is vorig jaar met 30 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was privaat geld goed voor 35 procent van alle transacties in de sector. Dat meldt Deloitte in zijn jaarlijkse onderzoek naar fusies en overnames in de zorg.

Volgens Dagmar Enklaar van Deloitte wordt de zorgsector steeds aantrekkelijker om in te investeren. "Investeerders richten zich vanuit diversificatieperspectief meer op deze sector omdat de zorg minder cyclisch is en sterke marktkarakteristieken heeft. Daarnaast is de zorg zelf ontvankelijker voor een samenwerking met private equity dan een paar jaar geleden."



Het totale aantal transacties steeg met 6 procent tot 96. In totaal was er met fusies en overnames in de zorg in 2018 naar schatting 2,3 miljard euro gemoeid. Het aantal buitenlandse deals daalde na een uitschieter in 2017 weer naar een normaal niveau van zeventien. (ANP)